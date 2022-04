Jon Batiste osvojil pet grammyjev, vključno z albumom leta

Las Vegas, 4. aprila - Ameriški glasbenik iz New Orleansa Jon Batiste, ki je zaslovel z nastopi v komični oddaji Stephen Colbert Show, je na sinočnji podelitvi glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu osvojil pet nagrad vključno z najbolj prestižno za album leta (We Are). V podelitev se je vključil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.