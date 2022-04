Slovenija in Hrvaška 30. obletnico vstopa v ZN obeležili tudi s koncertom 2Cellos

New York, 4. aprila - Slovenija in Hrvaška sta 30. obletnico članstva v Združenih narodih obeležili tudi s koncertom 2Cellos, glasbenega dvojca, ki ga sestavljata slovenski in hrvaški čelist Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki sta sredi svoje velike poslovilne turneje po vsem svetu. Ameriško turnejo sta začela v nedeljo v dvorani Barclay's center v Brooklynu.