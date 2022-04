Neapeljčani z zmago v Bergamu na vrh lestvice

Ljubljana, 3. aprila - Nogometaši Napolija so se vsaj do ponedeljka prebili na vrh lestvice italijanskega prvenstva, potem ko so v 31. krogu v gosteh premagali Atalanto s 3:1. Neapeljčani imajo 66 točk, toliko kot Milan, ki ima rahlo slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih, a tudi tekmo manj. Derbi med Juventusom in Interjem je dobil slednji z 1:0.