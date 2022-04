Barcelona z zmago proti Sevilli do drugega mesta

Barcelona, 3. aprila - Nogometaši Barcelone so v današnji večerni tekmi 30. kroga španske lige premagali Sevillo z 1:0 in se po točkah z njo izenačili, a jo zaradi tekme manj tudi prehiteli, tako da so zdaj drugi. Enako število točk, 57, ima tudi Atletico Jana Oblaka. Vodi madridski Real z 69 točkami.