Dončić z Dallasom do pomembne zmage proti prvakom

Milwaukee, 3. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so v današnjem večernem obračunu rednega dela severnoameriške lige NBA s 118:112 v gosteh ugnali lanske prvake Milwaukee Bucks in ostajajo v igri za tretje mesto v zahodni konferenci. Slovenski as Luka Dončić je ob tem dosegel 32 točk, 15 podaj in osem skokov.