Oxfordu zmaga na prestižnem veslaškem dvoboju

London, 3. aprila - Veslači Oxforda so v dvoboju s tekmeci univerze Cambridge prišli do 81. zmage na 167. prestižnem dvoboju britanskih univerz. Zmagovalci so traso na Temzi, ki so jo na tej reki izpeljali prvič po treh letih, premagali v času 16:47 minute ter prekinili niz treh zmag Cambridgea v letih 2018, 2019 in 2021.