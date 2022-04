Pri Dolenjem Podborštu prometna nesreča s smrtnim izidom

Trebnje, 3. aprila - Na cesti Trebnje-Novo mesto, pri Dolenjem Podborštu v občini Trebnje, je nekaj pred 9. uro prišlo do hude prometne nesreče. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste na odbojno ograjo, se prevrnilo in trčilo v podporni steber nadvoza. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.