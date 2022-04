Protestniki na Šrilanki kljub policijski uri na ulicah

Kolombo, 3. aprila - Na Šrilanki so se protestniki, ki izražajo nestrinjanje z vlado zaradi pomanjkanja osnovnih dobrin, vse višjih življenjskih stroškov, pomanjkanja goriva ter dolgotrajnih izpadov električne energije, danes kljub policijski uri podali na ulice. Oborožene sile so jih ustavile, razšli so se mirno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.