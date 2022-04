V Srbiji potekajo volitve, glas že oddala večina vidnih politikov

Beograd, 3. aprila - V Srbiji danes potekajo parlamentarne in predsedniške volitve ter lokalne volitve v Beogradu in 11 občinah. Favorit predsedniških volitev je srbski predsednik Aleksandar Vučić, favorit parlamentarnih pa njegova Srbska napredna stranka (SNS). Volišča so se odprla ob 7. uri, glas pa sta kmalu za tem med drugim oddala Vučić in premierka Ana Brnabić.