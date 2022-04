Ponoči zaradi iztekanja nevarne tekočine zaprta železniška postaja na Jesenicah

Jesenice, 3. aprila - Ponoči je na železniški postaji na Cesti maršala Tita na Jesenicah iz vagona iztekala nevarna tekočina, in sicer metil akrilat UN 1919 ki je zelo vnetljiv in zdravju škodljiv. Posredovali so gasilci Gasilsko reševalne službe Jesenice, delavci železnice pa so za čas intervencije zaprli železniško postajo za ves promet.