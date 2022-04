Kopitar z golom in podajo do zmage v Winnipegu

New York, 3. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so zabeležili pomembno zmago v boju za končnico severnoameriške lige NHL. V Winnipegu so neposrednega tekmeca v boju za uvrstitev med najboljših osem premagali s 3:2, pri tem pa je veliko vlogo odigral slovenski as Anže Kopitar, ki je na svoji jubilejni, 1200. tekmi v ligi k zmagi prispeval gol in podajo.