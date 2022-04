Bavarci z 21. zmago na poti do novega naslova

Berlin, 2. aprila - Nogometaši münchenskega Bayerna so na pragu 10. zaporednega naslova v Nemčiji. V derbiju s četrtouvrščenim Freiburgom so se na gostovanju veselili s 4:1 (0:0) in po 21. zmagi v sezoni prednost na lestvici pred Borussio Dortmund povišali na devet točk. Dortmund je v večerni tekmi izgubil z Leipzigom z 1:4 (0:2).