Ruske sile nasilno razgnale shod v podporo Ukrajini v zasedenem Energodarju

Kijev, 2. aprila - V mestu Energodar na jugu Ukrajine, ki so ga zasedle ruske sile, je danes potekal shod prebivalcev v podporo Ukrajini. Shod so ruske sile nasilno pregnale, pri čemer so bili štirje ljudje ranjeni, je sporočila pooblaščenka za človekove pravice v ukrajinskem parlamentu Ljudmila Denisova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.