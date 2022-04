Kandidati Vesne na konvenciji v Ljubljani

Ljubljana, 2. aprila - V Ljubljani je danes potekala konvencija kandidatov Vesne - zelene stranke za državnozborske volitve. Zbrane sta med drugim nagovorila sopredsednica in spopredsednik stranke Urša Zgojznik in Uroš Macerl. Kot poudarjajo, je Vesna edina prava slovenska zelena stranka, ki v ospredje postavlja prihodnost človeka in narave.