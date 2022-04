Izidi rokometne lige prvakinj (2)

* Izidi: - za uvrstitev v četrtfinale: 1. tekme - sobota, 2. april: Ferencvaros - *Krim Mercator 26:22 (8:10) 26:33 *Metz - Borussia Dortmund 32:19 (14:10) 30:22 - nedelja, 3. april: 16.00 Brest - Odense 24:25

* Opombe:

- ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

- iz skupinskega dela so se v četrtfinale prebili Györ, Vipers Kristiansand in Esbjerg

- EHF je Rostov-Don in moskovski CSKA izključil iz tekmovanja zaradi ruske invazije na Ukrajino