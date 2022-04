Ruska vojska se umika iz okolice Kijeva in krepi napade na vzhodu Ukrajine

Kijev, 2. aprila - Ukrajinska vojska v okolici prestolnice Kijev še naprej utrjuje svoje položaje, medtem pa se ruske sile od tam umikajo in prerazporejajo, da bi se osredotočile na vzhod in jug Ukrajine. V mestih v tem delu države potekajo srditi spopadi in obstreljevanje s strani Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.