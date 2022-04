Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -5, drugod od -1 do 5 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in hladnim jutrom. V torek bo na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, delom srednje in vzhodne Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje vremenska fronta. V spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka k nam hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej oblačno s padavinami, ki bodo manj pogoste ob severnem Jadranu. Meja sneženje se bo marsikje spustila do nižin. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo sprva pihala šibka do zmerna burja.