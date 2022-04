Ljubljana, 2. aprila - Dobovec, Litija, Siliko in Meteorplast Šic Bar so zmagali na prvih četrtfinalnih tekmah 1. fustalske lige. Ekipe za polfinale igrajo dvoboje na dve zmagi. V boju za obstanek med Dobrepoljem in Miklavžem je izid po prvi od dveh tekem poravnan (3:3).