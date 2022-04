Šarec ob obisku Idrije izpostavil pomen obiska manjših krajev

Idrija, 2. aprila - Predsednik LMŠ Marjan Šarec je danes skupaj s kandidatkami in kandidati stranke za državnozborske Slovenije obiskal del Gorenjske in Severne Primorske. Mudil se je tudi v Idriji, kjer je v izjavi za medije izpostavil pomen obiskov manjših mest in krajev, da lahko ljudje dobijo dobijo odgovore na svoja vprašanja in predlagane rešitve.