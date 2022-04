Več krajev po državi pobelil aprilski sneg

Ljubljana, 2. aprila - Meja sneženja se je danes spustila do nižin, številni prebivalci so se prebudili v zimsko jutro. Sneženje je zajelo dele Gorenjske, Prekmurja, Štajerske, Dolenjske in Notranjske, tudi osrednjeslovensko regijo. Napovedi kažejo, da lahko lokalno zapade tudi več kot 10 centimetrov snega. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti plazov zaprta.