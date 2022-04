Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 2. aprila - Danes bo večinoma oblačno. V notranjosti Slovenije bodo pogoste padavine, tudi po nižinah bo zjutraj in dopoldne ponekod snežilo. Popoldne bodo padavine oslabele, meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bodo padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -5, drugod od -1 do 5 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno s hladnim jutrom. V torek bo na na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, delom srednje in vzhodne Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje vremenska fronta. V spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka k nam hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno s padavinami, ki bodo manj pogoste ob severnem Jadranu. Meja sneženje se bo marsikje prehodno spustila do nižin. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo sprva pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: V soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V nedeljo bo obremenitev postopno popustila.