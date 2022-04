Arbitražni svet o upravičenosti do nadomestila plače med stavko v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 2. aprila - Izpolnjevanje pogojev za plačilo nadomestila plače zaposlenim, ki so 9. marca sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, bo ugotavljal arbitražni svet. Njegove člane je na današnji dopisni seji določila vlada, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Za predsednico sveta vlada predlaga Urško Kežmah.