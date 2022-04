Curry bo izpustil redni del sezone NBA

San Francisco, 2. aprila - Superzvezdnik košarkarske lige NBA Stephen Curry bo manjkal v dresu Golden State Warriors do konca rednega dela sezone, je danes sporočil klub. Štiriintridesetletnik je sredi marca na tekmi proti Boston Celtics utrpel poškodbo vezi na levi nogi in od takrat izpustil sedem tekem. Bojevniki so brez njega dobili le eno od teh tekem.