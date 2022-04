Newyorški derbi pripadel otočanom

Buffalo, 2. aprila - Ena vodilnih ekip vzhodne konference New York Rangers je v dvorani Madison Square Garden z 0:3 izgubila na mestnem derbiju proti New York Islanders. Mathew Barzal je pokazal, da se na ledu Gardna odlično počuti in za otočane prispeval gol in podajo, izkazal pa se je tudi vratar Semjon Varlamov, ki je za svoj 36. shutout v karieri zbral 27 obramb.