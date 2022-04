Zelenski: Razmere na vzhodu Ukrajine ostajajo izjemno težke

Kijev, 2. aprila - V delih Ukrajine so se davi nadaljevali ostri spopadi, ukrajinske oblasti pa so poročale o ruskem raketiranju več mest na jugu in vzhodu države. Ruska vojska se "počasi, a opazno" umika s severa države, vendar razmere na vzhodu Ukrajine ostajajo izjemno težke, je ponoči v videonagovoru opozoril predsednik Volodimir Zelenski.