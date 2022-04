Porzingis s 24 točkami pomagal potopiti Dončićev Dallas

Washington, 2. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks Luke Dončića so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri Washington Wizards, ki so pred domačimi navijači zmagali s 135:103. Pomagalo ni niti 36 točk Dončića, ki je dodal še sedem skokov in šest podaj. Na prvi tekmi proti svoji nekdanji ekipi se je izkazal Latvijec Kristaps Porzingis, ki je zbral 24 točk in devet skokov.