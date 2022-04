Newyorški borzni indeksi z mešanim tedenskim izkupičkom

New York, 2. aprila - Osrednji newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden sklenili z mešanimi rezultati, vlagatelji in analitiki pa so se osredotočali predvsem na problem donosa obveznic, saj imajo sedaj tiste s krajšim rokom zapadlosti večji donos kot dolgoročne. To je doslej večinoma napovedovalo skorajšnjo recesijo.