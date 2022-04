Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so v petek zaključile prvo sejo drugega četrtletja z rastjo, potem ko so podatki pokazali, da so ameriška podjetja marca povečala število zaposlenih, čeprav se proizvodni sektor zaradi visoke inflacije spopada s težavami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.