Beljak, 1. aprila - Hokejisti madžarskega Fehervarja so finalisti letošnjega razširjenega avstrijskega prvenstva, lige ICEHL. Odločilni zmago so si priigrali danes v Beljaku, kjer so tamkajšnji VSV ugnali s 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Že pred tem se je v finale uvrstil Salzburg.