Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 4.)

Ljubljana, 1. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenskem javnem dolgu iz leta 2021, ki je znašal 74,7 odstotka BDP in o prekinitvi delovanja kriminalne mreže, ki je v Italiji prodajala izdelke s ponarejenimi logotipi podjetja s sedežem v Novi Gorici. Poročale so tudi o ustavitvi slovenskega pilota, ki je iz italijanskega letališča ukradel letalo.