Petkovi protestniki začeli z neprekinjeno protestno akcijo do 24. aprila

Ljubljana, 1. aprila - Petkovi protestniki so danes začeli z neprekinjeno protestno akcijo do 24. aprila. Pri Protestni ljudski skupščini so mnenja, da bo trenutna vlada pred volitvami pospešeno kadrovala, sklepala pogodbe in stopnjevala sporne prakse, da si zagotovi čim več privilegijev in strateških položajev za boj zoper novo oblast po volitvah.