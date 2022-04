Svetovno prvenstvo bosta odprla Katar in Ekvador

Doha, 1. aprila - Kljub temu, da še niso znani vsi udeleženci svetovnega prvenstva, so v Dohi izžrebali predtekmovalne skupine svetovnega prvenstva v Katarju. Žreb je določil, da bosta tekmovanje 21. novembra, natanko čez 234 dni, odprla domači Katar in Ekvador, člana skupine A, v kateri sta še Senegal in Nizozemska.