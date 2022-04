V volilni enoti Ljubljana - Bežigrad opravili žreb vrstnega reda 20 kandidatnih list

Ljubljana, 1. aprila - Volilna komisija volilne enote Ljubljana - Bežigrad je opravila žreb vrstnega reda kandidatnih list za aprilske državnozborske volitve. V četrti volilni enoti je kandidatno listo vložilo 20 strank in list, potrjenih je bilo 19, zavrnili pa so listo ZOS - Zavezništvo osvobodimo Slovenijo. Tudi pritožbo ZOS so zavrnili kot prepozno.