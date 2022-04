Večer o politični sliki po prvem tednu predvolilne kampanje (2. 4.)

Ljubljana, 1. aprila - Matija Stepišnik v komentarju Dva konja in ostali jezdeci usode piše o slovenskem političnem prostoru tri tedne pred volitvami, kjer sta se po podatkih javnomnenjskih merjenj v tekmi za volilno zmago ustalila stranka SDS in Gibanje Svoboda. Meni, da so stvari še odprte in izid nepredvidljiv, hkrati pa je kritičen tudi do premierja Janeza Janše.