SDS, NSi in Povežimo Slovenijo ostro obsojajo pozive k diskriminaciji in nestrpnosti

Ljubljana, 1. aprila - V SDS, NSi in gibanju Povežimo Slovenijo ostro obsojajo diskriminacijo, nestrpnost in izključevanje na podlagi verske ali nacionalne pripadnosti, so zapisali v odzivu na spletno objavo imen nekaterih kandidatov, ki naj bi ponazarjali "deslovenizacijo Slovenije", in poziv, naj se to na volitvah prepreči z glasom za omenjene stranke.