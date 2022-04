Vlada se je na zadnji regijski obisk v mandatu podala v južni del osrednjeslovenske regije

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana/Grosuplje/Vrhnika/Ivančna Gorica/Ig/Škofljica, 1. aprila - Vlada je v sklopu regijskih obiskov po državi danes obiskala južni del osrednjeslovenske regije. Dopoldne so se premier Janeza Janša, ministri in državni sekretarji sestali na delovnem posvetu v Grosupljem, nato pa se razkropili po regiji in se srečali s predstavniki podjetij, občin in zavodov. Obisk zaključujejo z večerno javno tribuno na Vrhniki.