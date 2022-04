Policisti identificirali pokojnika, ki so ju našli ob klifu pri Strunjanu

Koper, 1. aprila - Policisti so ugotovili identiteti ženske in moškega, ki so ju 19. marca mrtva našli na obali v Izoli, pod klifom med Belimi skalami in rtom Ronek. Gre za 35 let staro žensko in 39-letnega, prebivala sta na območju Ljubljane, oba sta bila državljana Slovenije, so sporočili s Policijske uprave Koper.