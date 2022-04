Koritnik z načelniki upravnih enot o optimizaciji dela

Grosuplje/Logatec/Horjul/Vrhnika, 1. aprila - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v okviru obiska vlade v južnem delu osrednjeslovenske regije sestal tudi z načelniki upravnih enot Grosuplje, Logatec, Vrhnika in Ljubljana. Pogovarjali so se o iskanju rešitev glede organizacije in optimizacije dela na upravnih enotah, so sporočili z ministrstva.