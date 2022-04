Ljubljanska borza v tednu z enoodstotno rastjo

Ljubljana, 1. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 1,19 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, za okoli pet odstotkov. Prometa je bilo za 8,45 milijona evrov, največ z delnicami NLB.