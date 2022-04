Metsola prispela v Kijev in izrekla podporo Ukrajini

Kijev, 1. aprila - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je danes prispela v Kijev in je tako prva predstavnica Evropske unije, ki je obiskala ukrajinsko prestolnico od začetka vojne pred več kot enim mesecem. Med svojim obiskom je ponovno izrekla podporo Ukrajini ter zagotovila, da se bo finančna in vojaška pomoč s strani EU ohranila in razširila.