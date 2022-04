Po treh mesecih v Tigray prvi konvoj humanitarne pomoči

Adis Abeba, 1. aprila - V etiopsko regijo Tigray, ki jo je prizadela vojna, prihaja danes prvi mednarodni konvoj humanitarne pomoči po več kot treh mesecih, so sporočili Združeni narodi. Novica prihaja teden dni po tem, ko so se etiopska vlada in uporniki dogovorili o začasnem premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.