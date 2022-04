Prihodnji teden v šole tudi otroci iz nastanitvenega centra v Logatcu in na Debelem Rtiču

Ljubljana, 1. aprila - V osnovne šole je trenutno vključenih 268 otrok iz Ukrajine, prihodnji teden pa se jim bodo pridružili tudi otroci, ki bivajo v nastanitvenem centru v Logatcu in na Debelem Rtiču. Šole so ob vključevanju otrok iz Ukrajine pokazale veliko razumevanja in skrbnosti, je po delovnem posvetu vlade v Grosupljem poudarila šolska ministrica Simona Kustec.