Ljubljanska borza: Indeks ob koncu trgovalnega tedna nad gladino

Ljubljana, 1. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,21 odstotka. Promet je dosegel 1,28 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice NLB, sledile so delnice Krke in Petrola. Najbolj so pridobile delnice Telekoma, ki so zrasle za tri odstotke.