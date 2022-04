ZSSS ob razmahu dela od doma opozarja na težave z odmori in počitki

Ljubljana, 3. aprila - Četudi so bili ukrepi zoper širjenje novega koronavirusa v veliki meri sproščeni, mnogi zaposleni še vedno delajo od doma. Nekateri med njimi nimajo pravih pravic do odmora in počitka, ugotavljajo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pri tem pa opozarjajo, da sta ti pravici "absolutni in temeljni delavčevi pravici".