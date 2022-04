Ameriški tovornjakarji končali anticepilski protest

Washington, 1. aprila - Z avtocestnega obroča okoli prestolnice Washington so se v četrtek umaknili praktično vsi tovornjakarji, ki so po vzoru kanadskih kolegov protestirali proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19. Ameriški protest je sicer minil skoraj neopaženo - razen za tiste, ki so se zaradi njega soočali z večjo gnečo na cesti.