V Luki Koper dosegli mesečni rekord v pretovoru kontejnerjev

Koper, 1. aprila - Kontejnerski terminal Luke Koper je v minulem mesecu z 99.533 pretovorjenimi kontejnerskimi enotami postavil nov mesečni rekord in presegel prejšnjega z marca lani. Marca so zabeležili še en rekord, saj so na eni ladji matici pretovorili več kot 10.000 kontejnerskih enot in tako za dobrih 1000 enot presegli dotedanji uspeh.