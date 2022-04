Energetika Ljubljana podražila zemeljski plin

Ljubljana, 1. aprila - Energetika Ljubljana je danes podražila zemeljski plin, cena za megavatno uro se bo po rednem ceniku zvišala z 39,90 evra na 48,50 evra in bo za kilovatno uro namesto 0,03990 evra znašala 0,04850 evra. Razlog so visoke borzne cene plina, so pojasnili in dodali, da ostajajo med ugodnejšimi dobavitelji.