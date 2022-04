Dva tedna zastoja za kabinsko žičnico Sljeme

Zagreb, 3. aprila - Od ponedeljka bo zaradi dodatnih del za zmanjšanje hrupa na Hrvaškem zaprta kabinska žičnica Sljeme. Znova jo bodo odprli 15. aprila, so sporočili iz zagrebške prevozniške družbe ZET. Zaradi začasnega zaprtja žičnice bodo podaljšali obdobje promocijskih cen vozovnic, in sicer do nedelje, 1. maja.