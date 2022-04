Podpisane prve pogodbe za uporabo novega namakalnega sistema na Ajdovskem

Ajdovščina, 2. aprila - Po šestih letih priprav z izdelavo primerjalnih variant in študij občini Ajdovščina in Vipava načrtujeta izgradnjo novega namakalnega sistema. Pred začetkom gradnje ugotavljajo dejanske potrebe in namere lastnikov zemljišč za uporabo. Prve pogodbe z uporabniki so že podpisane, po načrtih pa naj bi namakalni sistem zgradili leta 2028.