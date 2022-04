Kustečeva ob vladnem obisku poudarila priložnosti za širjenje na področju šolstva

Grosuplje, 1. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na obisku južnega dela Osrednjeslovenske regije poudarila priložnosti za širjenje srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela v tem delu regije. Pohvalila pa je po njenih besedah bogato mrežo vrtcev, osnovnih šol in šol za otroke s posebnimi potrebami.